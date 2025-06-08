NASA и Пентагон на фоне конфликта Трампа с Маском ищут замену ракетам SpaceX

Представители NASA и Пентагона на фоне конфликта Дональда Трампа с Илоном Маском занялись поисками возможной замены ракетам и кораблям принадлежащей миллиардеру компании SpaceX. Об этом пишет американская газета The Washington Post со ссылкой на источники.

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С 2020 года компания Маска доставляет на МКС грузы и космонавтов. Пентагон, как отмечает WP, во многом зависит от SpaceX в сфере запуска военных спутников.

По словам собеседников издания, на фоне скандала представители ведомств вышли на конкурентов SpaceX с призывом как можно быстрее разработать альтернативные ракеты-носители и космические корабли.

По данным газеты, американские чиновники связались с четырьмя компаниями, в том числе Blue Origin основателя Amazon Джеффа Безоса.

В то же время в NASA и Пентагоне выражают озабоченность тем, что конкуренты SpaceX "не поспевают за ней", а ее лидерство остается "безоговорочным", указывает WP.

Публичный конфликт между Трампом и Маском начался после высказывания американского лидера, в котором он заявил о своем разочаровании из-за критики бизнесменом законопроекта о бюджете США.

После этого Маск обвинил главу Белого дома в неблагодарности, выступив с утверждением, что без его помощи тот никогда бы не смог одержать победу на выборах 2024 года.

Позднее Трамп пригрозил лишить компании миллиардера государственной поддержки и контрактов. После заявлений президента о субсидиях Маск объявил, что его компания SpaceX немедленно начинает вывод из эксплуатации космических кораблей Dragon, однако позднее отказался от этого решения.