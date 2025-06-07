Ученые: ураганы кормят океан и душат его обитателей

Международная группа океанологов раскрыла двойственное влияние ураганов на морские экосистемы. Ученые, случайно оказавшиеся в эпицентре урагана «Бад» у берегов Мексики, обнаружили, что мощные штормы создают взрывной рост планктона, но одновременно поднимают к поверхности опасные бескислородные зоны. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

В 2018 году экспедиция под руководством профессора Майкла Бемана из Калифорнийского университета изучала зоны минимального содержания кислорода (OMZ) в Тихом океане, когда на их пути оказался ураган 4-й категории. Благодаря точным прогнозам и удачному расположению судна, исследователи смогли взять пробы воды всего в нескольких километрах от «глаза» бури — там, где ее воздействие было максимальным.

Анализ показал, что ураган поднял с глубин более 1000 метров холодную воду, богатую питательными веществами. Это привело к масштабному цветению фитопланктона, окрасившее океан в зеленый цвет. Событие стало пиром для морских обитателей — от бактерий до черепах и китов, собравшихся в открытом океане.

Спутниковые снимки NASA подтвердили: площадь цветения составила десятки тысяч квадратных километров.

Однако вместе с «букетом жизни» ураган принес и угрозу. OMZ, обычно находящиеся на глубине, поднялись на 50-100 метров. Из-за этого концентрация кислорода в некоторых слоях упала до критических значений. Морские организмы, неспособные быстро мигрировать, оказались в фатальной ловушке.

Команда планирует продолжить изучение этого феномена, чтобы предсказать его влияние на рыболовство и морские экосистемы.