Ученые обнаружили сотни ранее неизвестных видов гигантских вирусов

Американские ученые из Школы морских и атмосферных наук Розенштиля при Университете Майами совершили прорыв в изучении морских вирусов, обнаружив 230 ранее неизвестных видов гигантских вирусов. Эти микроскопические гиганты, как выяснилось, играют ключевую роль в жизни океана — от контроля численности водорослей до влияния на глобальные пищевые цепи. Результаты исследования опубликованы в научном журнале NPJ Viruses.

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С помощью инновационного биоинформатического инструмента BEREN специалисты проанализировали данные девяти международных океанографических проектов.

Неожиданным открытием стало обнаружение у вирусов генов, ответственных за фотосинтез и метаболизм углерода — функций, которые раньше считались исключительной прерогативой клеточных организмов.

«Эти вирусы — настоящие манипуляторы. Во время заражения они могут перестраивать метаболизм хозяина, фактически превращая его в «фабрику» по производству вирусных частиц», — объяснил ведущий автор исследования Бенджамин Минч.

Для обработки огромных массивов данных команда использовала суперкомпьютер Pegasus. Это позволило выявить 530 новых вирусных белков, обнаружить девять фотосинтетических белков у вирусов и создать первую подробную карту взаимодействия гигантских вирусов с морскими микроорганизмами.

Открытие имеет практическое значение для борьбы с красными приливами — опасным цветением водорослей, которое ежегодно наносит ущерб прибрежным районам Флориды и других регионов мира.