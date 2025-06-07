Отсутствие дефицита привело к нормализации цен на видеокарты

Бюджетные видеокарты AMD Radeon RX 9060 XT продают по рекомендованным розничным ценам спустя несколько дней после начала продаж. Об этом сообщает портал iXBT.

© Газета.Ru

Ситуация во многом повторяет недавний релиз доступных видеокарт GeForce RTX 50 от конкурирующей Nvidia. В частности, модели RTX 5060 и 5060 Ti также вышли на рынок с рекомендованной ценой и не столкнулись с дефицитом, который был характерен предыдущим поколениям.

Некоторые розничные сети опубликовали фотографии складских запасов, демонстрируя значительный объем поставок Radeon RX 9060 XT. Аналогичная ситуация наблюдалась ранее и с RX 9070, однако в том случае стабильность цен была менее продолжительной.

Эксперты связывают текущую доступность младших моделей от AMD и Nvidia с улучшением логистики и наращиванием объемов производства чипов начального и среднего уровня. Сегмент видеокарт стоимостью $300–400 традиционно демонстрирует наибольший спрос среди пользователей, что делает стабильные поставки в этой категории ключевым фактором для конкуренции на рынке.