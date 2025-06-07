Отсутствие дефицита привело к нормализации цен на видеокарты
Бюджетные видеокарты AMD Radeon RX 9060 XT продают по рекомендованным розничным ценам спустя несколько дней после начала продаж. Об этом сообщает портал iXBT.
Ситуация во многом повторяет недавний релиз доступных видеокарт GeForce RTX 50 от конкурирующей Nvidia. В частности, модели RTX 5060 и 5060 Ti также вышли на рынок с рекомендованной ценой и не столкнулись с дефицитом, который был характерен предыдущим поколениям.
Некоторые розничные сети опубликовали фотографии складских запасов, демонстрируя значительный объем поставок Radeon RX 9060 XT. Аналогичная ситуация наблюдалась ранее и с RX 9070, однако в том случае стабильность цен была менее продолжительной.
Эксперты связывают текущую доступность младших моделей от AMD и Nvidia с улучшением логистики и наращиванием объемов производства чипов начального и среднего уровня. Сегмент видеокарт стоимостью $300–400 традиционно демонстрирует наибольший спрос среди пользователей, что делает стабильные поставки в этой категории ключевым фактором для конкуренции на рынке.