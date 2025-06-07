Марс и Меркурий «поцелуют» Луну в июне

Два «потрясающих астрономических явления» произойдут в ночном небе в июне. Можно будет увидеть, как Марс и Меркурий «целуют» Луну. Об этом сообщает издание Live Science.

Издание пишет, что две редкие «сумеречные пары» украсят июньское небо 2025 года.

«Луна сначала пройдет близко к неуловимому Меркурию, а затем окажется потрясающе близко к Марсу», — отмечает Live Science

Меркурий, как правило, трудно разглядеть, а Марс и Луна окажутся особенно близко, поэтому оба явления ценны для астрономов-любителей.

В четверг, 26 июня между Меркурием и двумя яркими звездами в созвездии Близнецов — Поллуксом и Кастором — будет виден тонкий серп Луны. В пятницу (27 июня) полумесяц будет находиться чуть выше Меркурия.

Но, возможно, главное событие месяца ожидается в воскресенье, 29 июня. Полумесяц Луны окажется прямо под Марсом, в созвездии Льва.

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Объекты будут разделять всего 0,2 градуса (12 угловых минут).

«Это потрясающий вид для астрономов-любителей… Луна и Марс будут казаться настолько близкими, что кончик пальца, удерживаемого на расстоянии вытянутой руки, накроет их», — пишет Live Science.

Ранее сообщалось, что скоро в небе можно будет увидеть «Клубничную луну». Явление будет длиться несколько дней, полную фазу астрономы обещают 11 июня.