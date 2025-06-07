Секретная программа ЦРУ утверждала обнаружение цивилизации на обратной стороне Луны

В то время как США готовятся вновь отправить астронавтов на Луну, всплыл файл ЦРУ, в котором утверждается, что жизнь там была обнаружена более 25 лет назад. В 1970-х и 80-х годах ЦРУ проводило эксперименты с людьми, которые утверждали, что могут воспринимать информацию об удаленных объектах, событиях или людях - процесс, известный как "дистанционное наблюдение". Опыт удаленного наблюдателя Инго Свонна впервые был раскрыт в 1998 году, когда он рассказал, как его экстрасенсорный эпизод перенес его на темную сторону Луны, область, которая всегда обращена в сторону от Земли и недоступна человеческому взору.

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Именно там удаленный обозреватель сделал шокирующее открытие: башни, здания и человекоподобные инопланетяне, работающие в секретном комплексе на поверхности Луны, пишет Daily Mail.

Свонн утверждал, что правительственные чиновники знали, что у инопланетян там есть база, и эти гуманоиды действительно могли ощутить его присутствие, когда он мысленно наблюдал за ними с расстояния в 238 000 миль. Участник секретных экспериментов утверждал, что раса инопланетян, которые "выглядели в точности как мы", возвела на Луне несколько гигантских башен. Одна из них была размером со здание Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.

Инго Свонн, скончавшийся в 2013 году, сделал шокирующие заявления в своей книге "Проникновение: вопрос о внеземной и человеческой телепатии", вышедшей в 1998 году. Но, как отмечает Daily Mail, несмотря на подробные заявления Свонна, в ходе лунных миссий, возглавляемых США, Россией, Китаем, Японией и Индией, никогда не было обнаружено никаких ощутимых доказательств существования баз инопланетян или жизни на Луне.

Знаменитый участник проекта "Звездные врата", операции ЦРУ по удаленному наблюдению, созданной в 1970-х годах, утверждал, что этот удивительный инцидент не был частью его обычной работы с совершенно секретной программой.

Свонн написал, как в феврале 1975 года ему позвонили из разведки в Вашингтоне, округ Колумбия, и попросили помочь с другим секретным проектом. Между Свонном и таинственным правительственным агентом, известным как мистер Аксельрод, была назначена встреча. На голову Свонну надели капюшон, и ему было приказано не разговаривать и не задавать никаких вопросов, пока его доставляли на вертолете на подземную базу. Там упомянутый мистер Аксельрод дал удаленному наблюдателю очень простое задание: "Мы хотим, чтобы вы отправились на Луну вместо нас и описали то, что вы видите".

Однако Суонну также сказали, что он не сможет рассказать о том, что увидел в этом видении, "по крайней мере, в течение 10 лет".

Когда оперативник ЦРУ, ставший писателем, наконец смог поделиться своим экстрасенсорным видением, описание, которое он дал, оказалось потрясающим, пишет Daily Mail.

"Я обнаружил башни, механизмы, разноцветные огни, странного вида здания", - утверждал Суонн. "Я нашел мосты, назначение которых не смог понять. Там было много куполов разных размеров", - продолжил он.

Суонн отметил, что все пришельцы, по-видимому, были мужского пола и не носили никакой одежды. Они рыли ямы в лунных кратерах во время каких-то горных или земляных работ. Единственное, чего он не ожидал увидеть, - это то, что двое инопланетян заметили его сознание, наблюдающее за секретной лунной базой.

"Двое из них указали в мою сторону, - объяснил Суонн. – Как они могли это сделать, если только у них тоже нет какого-то высокого экстрасенсорного восприятия?"

Именно в этот момент мистер Аксельрод закончил сеанс удаленного просмотра, для которого он пригласил Свонна.

Однако Свонн рассказал, что новость о захвате Луны инопланетянами не произвела впечатления на Аксельрода или других сотрудников разведки. Затем удаленный наблюдатель задал вопрос своим рекрутерам о том, почему НАСА или американские военные не возвращались на Луну с 1972 года. Его вопросы натолкнулись на неприятную правду: "Они каким-то образом сказали вам держаться подальше. Вот почему вы прибегаете к экстрасенсорному восприятию. Они недружелюбны, не так ли?" - спросил Суонн Аксельрода.

Оперативник, как сообщается, сказал ему, что он был "приблизительно прав, но не совсем прав".

Откровения Свонна о дистанционном наблюдении, отмечает Daily Mail, теперь ставят серьезный вопрос перед администрацией Трампа, которая вновь сосредоточилась на отправке астронавтов в космос вместо роботов: что мы найдем на Луне?

Между тем, 1 мая администрация Трампа сократила расходы на исследования, операции на Международной космической станции и будущие миссии, включая миссию по возвращению образцов с Марса (MSR), на сумму 6 миллиардов долларов. В то же время сокращения позволят НАСА выделить более 1 миллиарда долларов на пилотируемые космические полеты, гарантируя, что "усилия Америки по освоению космоса человеком останутся беспрецедентными, инновационными и эффективными".