NASA скорректировало вероятность столкновения астероида 2024 YR4 с Луной

Телескоп Джеймса Уэбба NASA обновил данные об астероиде 2024 YR4, который может столкнуться с Луной в декабре 2032 года. Ранее вероятность удара оценивалась в 3,8%, сейчас она выросла до 4,3%. Хотя шанс всё ещё невелик, учёные внимательно следят за объектом.

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Астероид был обнаружен в декабре 2024 года. Сначала волновались, что он может угрожать Земле, но позднее выяснилось, что опасности для нашей планеты нет. Сейчас внимание сосредоточено на его возможном сближении с Луной. Из-за большого расстояния отслеживать астероид сложно, поэтому NASA использует мощный инфракрасный телескоп Джеймса Уэбба для уточнения его орбиты.

Новые данные улучшили точность прогнозов почти на 20%, что позволило чуть повысить оценку риска удара по Луне. Специалисты подчёркивают, что даже при столкновении серьезных последствий для Луны не будет — размер астероида невелик.

Дальнейшие наблюдения за астероидом ожидаются в 2028 году, когда он приблизится к Земле.