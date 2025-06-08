Названы лучшие планшеты в 2025 году

Редакция портала «Палач» составила подборку из трех лучших и мощных планшетов стоимостью от 40 до 55 тыс. руб.

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Открывает список OnePlus Pad 2 с 12,1-дюймовым IPS-экраном с разрешением 3K, частотой обновления 144 Гц, поддержкой HDR10+ и Dolby Vision, чипом Snapdragon 8s Gen 3, батареей на 9510 мАч, стереодинамиками, а также поддержкой стилуса и клавиатуры. К недостаткам устройства эксперты относят отсутствие комплектного зарядного устройства. Стоит гаджет в среднем 41,4 тыс. руб.

Следом идет Honor MagicPad 2 за 43,4 тыс. руб., оснащенный 144-герцовым OLED-дисплеем на 12,3 дюйма с разрешением 3K, поддержкой HDR10 и пиковой яркостью 1600 нит. За производительность устройства отвечает чип Snapdragon 8s Gen 3, а аккумулятор емкостью 10 050 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 66 Вт. Среди прочего отмечается поддержка аксессуаров и наличие сразу 8 стереодинамиков.

Замыкает подборку iPad Air 11 (2025) с мощным чипом Apple M3. При цене в 54,7 тыс. руб. гаджет может похвастаться 11-дюймовым IPS-экраном, аккумулятором емкостью 7606 мАч и поддержкой множества аксессуаров как от Apple, так и от сторонних производителей. Единственным недостатком устройства называют экран с частотой 60 Гц.