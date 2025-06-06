В работе YouTube в ряде стран произошел масштабный сбой

В настоящий момент в работе видеохостинга YouTube в ряде стран наблюдается масштабный сбой. Об этом говорят данные сервиса DownDetector.

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Наибольшее количество жалоб поступает из США, где более пяти тысяч граждан выразили недовольство работой приложения. Проблемы также были зафиксированы в Великобритании, Франции, Польше и других странах.

Массовый сбой в работе YouTube в России начался в августе 2024 года. Пользователи на протяжении этого времени испытывают трудности с просмотром контента на платформе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что YouTube, чья работа ранее была замедлена, должен соблюдать российские законы.

Видеохостинг YouTube 26 февраля объявил об изменениях в размещении рекламы в середине видеороликов, которые сделают ее менее навязчивой и более «естественной» для зрителей. 25 января появились сообщения, что YouTube в качестве меры борьбы с пользователями, использующими инструменты для обхода рекламы, стал показывать им неотключаемые серии коммерческих роликов. В некоторых случаях они растягивались до 90 часов без каких-либо пауз.