Загадочные скелеты с неизвестной ранее ДНК переписали историю человечества

Археологи обнаружили в Колумбии скелеты 6000-летней давности, принадлежавшие загадочной группе людей, которые могли переписать историю человечества. Останки, обнаруженные на древней докерамической стоянке Чекуа близ Боготы, принадлежали охотникам-собирателям, ДНК которых сегодня не совпадает с ДНК никакого из известных коренных населений региона.

© Московский Комсомолец

Вместо этого их генетическая подпись показывает четкую и ныне вымершую родословную, которая, возможно, произошла от самых ранних людей и достигла Южной Америки, которая рано отделилась и оставалась генетически изолированной в течение тысяч лет, пишет Daily Mail.

Проанализировав древнюю ДНК 21 человека, жившего на Альтиплано Боготы между 6000 и 500 годами назад, исследователи реконструировали редкую генетическую хронологию, охватывающую почти шесть тысячелетий.

Образцы ДНК, извлеченные из костей и зубов, показывают, что древнейшие представители Чекуа обладали уникальным наследственным признаком, который полностью исчез из современного генофонда. Их родословная не просто смешалась с другими, но и полностью исчезла.

"Эта область является ключевой для понимания того, как была заселена Америка, – говорит Ким-Луиза Креттек, ведущий автор и аспирант Зенкенбергского центра эволюции человека в Германии. – Это был сухопутный мост между Северной и Южной Америкой и место встречи трех основных культурных регионов: Мезоамерики, Амазонии и Анд”.

Генетически эти древние люди не были связаны с другими древними группами населения Южной Америки, такими как те, что обитали в Чили или Бразилии, и не имели общих предков с древними североамериканскими популяциями, пишет Daily Mail. Исследование также дает новое представление о так называемом истмо-колумбийском регионе, культурно-генетической переходной зоне, которая простирается от Гондураса через Панаму до северных Анд Колумбии.

"Наши результаты показывают, что особи чекуа произошли от древнейшей популяции, которая очень быстро распространилась и дифференцировалась по всей Южной Америке, - объясняет Ким-Луиза Креттек, аспирант Центра эволюции человека Зенкенберга в Германии. – Мы не смогли найти потомков этих ранних охотников-собирателей с высокогорных равнин Колумбии, их гены не передавались по наследству. Это означает, что в окрестностях Боготы произошел полный обмен населением".

Около 2000 лет назад генетический ландшафт высокогорья Боготы кардинально изменился. Уникальная родословная, обнаруженная в самых ранних останках племени чекуа, исчезла, сменившись новой популяцией, ДНК которой очень напоминает ДНК древних панамцев и современных чибчаноязычных групп в Коста-Рике и Панаме.

Андреа Касас-Варгас, соавтор и исследователь из Национального университета Колумбии, рассказывает, что генетические данные свидетельствуют о том, что культура, которая сформировалась на Альтиплано, появилась вместе с мигрантами из Центральной Америки. Наряду с технологическими достижениями, такими как керамика, эти мигранты, вероятно, принесли языки чибчан на территорию нынешней Колумбии.

"На ветвях этой языковой семьи до сих пор говорят в Центральной Америке", - говорит Касас-Варгас.

Она также отметила, что полное исчезновение генетических следов коренной популяции в Южной Америке встречается редко: "До сих пор у населения Анд и Южного конуса Южной Америки наблюдалась сильная генетическая преемственность в течение длительных периодов времени и культурных изменений".

Эти новоприбывшие люди, как пишет Daily Mail, связаны с Центральной Америкой и свидетельствуют о том, что население высокогорья Боготы со временем значительно изменилось. Они принесли с собой традицию Эррера, культуру, известную своей керамикой и ранним земледелием. Их потомки помогли сформировать цивилизацию муиска, которая доминировала в регионе до прихода испанцев в 16 веке. Но этот сдвиг не сопровождался признаками войны или вторжения. Археологи не обнаружили следов насилия. Скорее всего, изменения происходили постепенно, в результате миграции, культурного обмена или смешанных браков. Со временем уникальная ДНК народа чекуа поблекла, растворилась и в конечном итоге была стерта.

Ученые проанализировали как материнскую ДНК, так и более общие маркеры, чтобы проследить родословную. В то время как мужчины племени чекуа имели общую Y-ДНК-сигнатуру коренных американцев (Q1b1a), остальная часть их генетического профиля свидетельствовала о глубокой изоляции и отсутствии связи с более поздними популяциями.

Более поздние группы, жившие на плато, имели более тесные связи с Венесуэлой и Центральной Америкой, что позволяет предположить, что этот регион со временем стал частью более крупной сети, охватывающей северную часть континента.

Несмотря на то, что на языках чибчан все еще говорят в Коста-Рике, Панаме и северной Колумбии, сегодняшние коренные колумбийцы не являются прямыми потомками племени чекуа или даже древнего народа эррера, связанного с чибчанами.

Профессор Козимо Пост подчеркивает важность различия между генетикой и культурой: "Вопросы истории и происхождения затрагивают чувствительную область самовосприятия и идентичности коренного населения. Генетическая предрасположенность не должна рассматриваться как равнозначная культурной идентичности".

Ученый добавил, что исследовательская группа сотрудничала с Guardia Indígena Muisca, живыми потомками культуры муиска, живущими на высокогорных равнинах Боготы, чтобы уважать и внедрять знания, накопленные сообществом: "Как ученые, занимающиеся вопросами, имеющими отношение к коренным общинам Колумбии, мы уважаем и ценим богатство местных знаний".

Это исследование знаменует собой первый взгляд Колумбии на древнюю ДНК, и ученые считают, что это только начало. Многие близлежащие регионы, такие как западная Колумбия, Венесуэла и Эквадор, никогда не подвергались генетическому анализу. Они могут дать больше информации о том, какие волны людей помогли сформировать континент.

Поскольку это первый в Колумбии набор древних геномных данных, многие неизученные и потенциально неизвестные популяции все еще могут быть скрыты под землей.