Ученые обнаружили, что мумия из Наски была беременна

В ходе исследования мумифицированных тел, найденных в Перу в пустыне Наска, было сделано странное открытие — в одной из мумий ученые нашли трехпалый эмбрион.

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Почетный исследователь доктор Хосе Зальсе провел изучение более двадцати мумий. Он предполагает, что некоторые из этих существ погибли насильственной смертью. Например, на теле мумии Марии были найдены глубокие раны, повреждения костей таза и следы укусов.

Особое внимание привлекла мумия Монсеррат, которая, как утверждается, была беременна — в ней был найден трехпалый эмбрион. Впоследствии ученые изучили ДНК мумий и обнаружили исключительное сочетание генов.

— Анализ ДНК мумий обнаружил уникальное сочетание генов, невозможное для воспроизводства с помощью современных методов, что, по его мнению, может изменить наше понимание древней истории человечества, — передает слова исследователя Жоиса Мантийя портал «ИАНЕД».

До этого на археологическом объекте Аль-Бахнаса в Египте ученые обнаружили гробницы, украшенные надписями и ритуальными сценами, а также необычные мумии и уникальные погребальные предметы — золотые языки и ногти.