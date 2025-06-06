В Египте раскопали уникальную фреску с изображением Христа

В Египте археологическая миссия, работающая на раскопках в Манкабаде около города Ассиута, нашла остатки уникального здания коптского периода.

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Как пишет журнал Archaeology, ученые раскопали двухэтажное глинобитное строение, которое предварительно датировано шестым-седьмым веками нашей эры. Его стены оказались покрыты хоть и выцветшими, но отлично сохранившимися фресками и текстами.

Одна из сцен на них изображает человеческое лицо, вокруг которого нарисовано множество глаз. Исследователи предполагают, что этот рисунок мог символизировать духовную проницательность, мудрость и внутреннее видение, то есть те элементы, которые в тот период времени играли важную роль в религиозных верованиях коптов.

Другая фреска изображает бородатого мужчину, держащего на руках маленького ребенка. Анализ этого рисунка привел исследователей к выводу о том, что на фреске изображен Святой Иосиф с младенцем Иисусом Христом на руках. Такая иконография выглядит нетипичной для коптов и является уникальным предметом искусства.

"Большинство находок в этом месте включают в себя различные керамические изделия, некоторые из которых содержат коптские надписи, каменный фриз, украшенный изображениями льва и оленя, и надгробие с надписью имени и даты смерти почитаемого местного святого", - добавляет издание.

Эксперты и египетские власти новое открытие расценили как "важное дополнение к пониманию коптского и раннего христианского искусства и архитектуры в Верхнем Египте".