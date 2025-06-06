В протопланетном диске обнаружен ключевой строительный блок жизни

Эллис Бут из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики и ее команда обнаружили редкую форму метанола в диске, формирующем планету.

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Исследование опубликовано в журнале Astrophysical Journal Letters, а коротко о нем рассказывает Phys.org. Открытие является важным шагом в понимании того, как может сформироваться жизнь за пределами Земли.

По словам Бут, изотопы метанола были обнаружены вокруг HD 100453, звезды, масса которой примерно в 1,6 раза больше массы нашего Солнца. Она расположена в 330 световых годах от Земли. Зафиксировать наличие молекул удалось при помощи Atacama Large Millimeter-submillimeter Array (ALMA), так называемой радиорешетки, расположенной в чилийской пустыне Атакама.

Вокруг звезды находится протопланетный диск, из которого формируются планеты и другие тела. Этот диск наполнен разнообразным строительным материалом, в том числе встречаются в нем и сложные органические молекулы.

"То, что метанол определенно является частью этого звездного "коктейля", - это действительно важное открытие", - говорит соавтор исследования Лиза Вельфер из Массачусетского технологического института.

Ученые объясняют, что HD 100453 имеет большую массу, чем Солнце. Поэтому вокруг нее находится более теплый, формирующий в настоящее время планету, диск. Это заставляет молекулы, включая метанол, существовать в виде газа на больших расстояниях от звезды. У менее массивных звезд, таких как Солнце, тоже имеются диски, но они более холодные, поэтому метанол в них содержится в виде льда. Между тем, метанол ученые называют одним из ключевых строительных блоков жизни.