Опровергнута теория Большого взрыва

Журнал Physical Review D опубликовал исследование, предлагающее альтернативную гипотезу создания Вселенной. Авторы работы утверждают, что Большой взрыв не был началом всего, как принято считать.

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Свои выводы физик Энрике Гастанага и его коллеги также изложили в авторской публикации на ресурсе Phys.org. Они пишут, что Большой взрыв, вопреки общепринятой теории, был скорее результатом гравитационного сжатия или коллапса, который сформировал очень массивную черную дыру и за которым последовал "отскок внутри нее".

Большой взрыв мог быть не один: новая теория рождения Вселенной

То есть, по версии авторов нового исследования, Большой взрыв не был началом всего. Проще говоря, исследование показывает, что он мог произойти внутри черной дыры.

"Большой взрыв часто описывается как взрывное рождение Вселенной - единый момент возникновения пространства, времени и материи, - поясняет Энрике Гастанага. - Но что, если это было вовсе не начало? Что, если наша Вселенная возникла из чего-то другого - чего-то более знакомого и радикального одновременно? Идея, которую мы называем Вселенной черной дыры, предлагает радикально иной взгляд на происхождение космоса, однако она полностью основана на известных физических законах и наблюдениях".

"Стандартная модель оказалась на удивление успешной в объяснении структуры и эволюции Вселенной, - отмечает Гастанага. - Но это объяснение имеет свою цену: идея оставляет некоторые из самых фундаментальных вопросов без ответа. Во-первых, модель Большого взрыва начинается с сингулярности - точки бесконечной плотности, где нарушаются законы физики. Во-вторых, чтобы объяснить крупномасштабную структуру Вселенной, ученые ввели краткую фазу быстрого расширения ранней Вселенной, называемую космической инфляцией, подпитываемой неизвестным полем со странными свойствами. Позже, чтобы объяснить ускоряющееся расширение, наблюдаемое сегодня, они добавили еще один "загадочный" компонент: темную энергию".

По словам ученого, новая модель решает эти вопросы с другой точки зрения - глядя внутрь, а не наружу. Вместо того чтобы начинать с расширяющейся Вселенной и пытаться проследить, как она появилась, команда попыталась понять, что происходит, когда слишком плотное скопление материи коллапсирует под действием гравитации.

Этот процесс хорошо знаком астрономам: звезды коллапсируют в черные дыры. Но то, что происходит внутри черной дыры, остается загадкой. В новой статье говорится, что гравитационный коллапс не обязательно заканчивается сингулярностью, а останавливается и обращается вспять. Отскок не только возможен - он неизбежен при правильных условиях.