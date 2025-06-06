Путин: Россия гордится достижениями в космосе и намерена их продолжать

Президент России Владимир Путин, выступая на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, акцентировал внимание на важности укрепления позиций страны в области ракетно-космических технологий.

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"Мы гордимся уникальными достижениями советских и российских ученых и космонавтов - всех специалистов космической отрасли", - заявил он.

Российским властям, по его словам, и впредь необходимо разрабатывать масштабные программы по развитию национальной космической индустрии.

"Обязательно будем формировать смелые долгосрочные планы", - заверил президент.

Путин напомнил об успехах отечественных инженеров и космонавтов. По мнению президента, крайне важно поддерживать высокий технологический статус российской ракетно-космической отрасли, продолжив создание инновационных решений и воплощение амбициозных планов, которые обеспечат комплексное развитие всей космической инфраструктуры и связанных отраслей промышленности.