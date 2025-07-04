От моркови до пастернака: овощи в средние века

Чем люди питались в средневековье, до того, как картофель, кукуруза или даже томаты стали повсеместными? Как показывают исторические источники, диета простолюдинов и дворян была гораздо более разнообразной, чем можно подумать. Портал medievalists.com рассказал, какой репутацией пользовались различные овощи в средние века.

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Морковь

История моркови началась еще до средних веков. В XII веке андалузский агроном Ибн аль-Аввам процитировал сирийский сельскохозяйственный текст, который говорил, что фермеры в древней Палестине выращивали и желтую, и красную морковь. Их готовили с уксусом, засаливали, делали блюда с крупой и другими овощами, и даже применяли в выпечке.

Хотя непонятно, столкнулись ли римляне с цветными видами моркови, красная наверняка распространилась по западным странам благодаря торговым путям, проходившим из Афганистана через Иран в Испанию. К концу средневековья красная морковь встречалась в Италии, Германии и Нидерландах, а чуть позже и в Британии. У этого овоща была репутация еды для бедняков.

Горох

В средние века горох был неотъемлемой частью европейской диеты, точно так же, как крупы и бобовые. Засушенный горох был жизненно важным ресурсом в периоды голода и плохого урожая. Горячее пюре из гороха продавали на улицах и раздавали беднякам у монастырей — по сути, это была одна из ранних форм суповой кухни. Горох сушили, ели свежим и размалывали в пюре с беконом. Не каждый овощ мог похвастать статусом важной части культуры и фольклора: не зря в средневековье была поговорка, что человек с горохом, ржаным хлебом, беконом, вином и без долгов может жить припеваючи.

Цветная капуста

Цветная капуста попала в Западную Европу к концу XV века; изначально ее называли сирийской или кипрской капустой из-за восточно-средиземноморского происхождения овоща. К периоду правления французского короля Генри IV овощ получил итальянское, более европеизированное название. Он считался редкостью и играл роль деликатеса в средние века — до XIX века его не слишком широко культивировали.

Брюссельская капуста

Брюссельская капуста, скорее всего, впервые появилась в Италии, но активную культивацию овоща начали в XIII веке в Бельгии. Их выращивали на восстановленных топях вокруг коммуны Сен-Жиль рядом с Брюсселем, после того, как завершилось строительство второго ряда городских стен. Так овощ и получил свое название.

Пастернак

Пастернак — еще один популярный овощ в средневековой диете, который ценился за свою выносливость и питательность. Французские источники показывают, что само слово, пришедшее из греческого и латыни, уходит корнями аж в 1080 год. У пастернака было много региональных названий, но все они отражали универсальность овоща. Он пользовался популярностью на территории Европе вплоть до XVI века.

Томаты

Испанцы привезли томаты из Америк, но без каких-либо инструкций или рецептов, подсказывавших, как их готовить. В результате люди просто не знали, что с ними делать, и относились к ним с осторожностью. Из Испании томат дошел до Неаполя, а через Италию — во Францию. Но, в отличие от того же артишока, ему потребовалось много времени, чтобы завоевать симпатии публики. На протяжении многих лет его выращивали скорее из любопытства и не использовали в готовке.

Осторожность по отношению к томатам была вызвана его ближайшими родственниками. Овощ относится к группе Solanaceae, в которую также входят табак, картофель и ядовитые растения, вроде белладонны и белены. К тому же, внешне томаты были похожи на мандрагоры — овощи, связанные с колдовством и неудачей. Из-за этих ассоциаций люди боялись, что томаты опасны для здоровья.

Капуста

Капуста — популярная еда средневековых простолюдинов. Она хорошо хранится и легко выращивается, в том числе в домашних садиках, которые не облагались налогами. Постепенно капуста стала символом скромной, не модной пищи, известной своим резким запахом.