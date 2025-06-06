Обнаружен один из самых ярких квазаров в современной Вселенной

Российская орбитальная обсерватория "Спектр-РГ" обнаружила в созвездии Пегаса один из самых ярких и активных квазаров в современной Вселенной, сила свечения которого резко изменилась за последние несколько лет. Это делает его особенно интересным для наблюдений, сообщила пресс-служба Института космических исследований РАН.

"Огромная светимость квазара говорит о том, что черная дыра поглощает порядка десяти масс Солнца вещества каждый год. Такие объекты представляют огромную редкость в современную эпоху. Таким образом, этот квазар дает возможность исследовать со сравнительно близкого расстояния физические процессы, которые происходили в период роста сверхмассивных черных дыр в ранней Вселенной", - пояснил заведующий лабораторией экспериментальной астрофизики ИКИ РАН Сергей Сазонов, чьи слова приводит пресс-служба института.

Как отмечают ученые, этот объект, получивший имя SRGA J2306+1556, впервые привлек внимание астрономов еще в 2020 году, когда российский телескоп ART-XC, установленный на борту орбитальной обсерватории "Спектр-РГ", получил его изображения при составлении полной рентгеновской карты ночного неба.

Этот источник жесткого рентгеновского излучения сразу заинтересовал ученых по той причине, что в этом же регионе Вселенной находится галактика с активной черной дырой, которую мы видим в том состоянии, в котором она находилась примерно 4,6 млрд лет назад. Необычно высокая рентгеновская светимость SRGA J2306+1556 заставила ученых провести в 2023 году повторные и очень длительные наблюдения за этим источником рентгена при помощи ART-XC.

Новые снимки SRGA J2306+1556 указали на то, что он представляет собой квазар, окруженный очень плотным слоем из газа и пыли и при этом являющийся одним из самых мощных и ярких объектов такого рода. В дополнение к этому, ученые обнаружили в архивных данных с наземных радиотелескопов, что эта галактика также активно излучает в радиоволновой части спектра и обладает своеобразными плазменными "ушами", что говорит о высоком уровне активности сверхмассивной черной дыры в ее центре.

По текущим оценкам исследователей, масса этого невидимого объекта в центре SRGA J2306+1556 превышает массу Солнца примерно в 1,4 млрд раз, и при этом текущий уровень ее активности, судя по зафиксированным ART-XC колебаниям в силе свечения квазара, сильно меняется на очень коротких временных масштабах. Вкупе с очень высокими темпами поглощения материи, это делает данный квазар особенно интересным для изучения, подытожили ученые.

Об обсерватории "Спектр-РГ"

Космический аппарат "Спектр-РГ" разработан в НПО им. С. А. Лавочкина (входит в Роскосмос). Он создан с участием Германии в рамках федеральной космической программы России по заказу РАН. Обсерватория наблюдает небо в рентгеновском диапазоне с высокими чувствительностью и угловым разрешением. В конце октября 2019 года она успешно достигла рабочей орбиты, расположенной в точке L2.

На орбитальной обсерватории "Спектр-РГ" установлены два рентгеновских зеркальных телескопа: германский eROSITA и российский ART-XC им. М. Н. Павлинского. В конце февраля 2022 года германская сторона из-за ситуации на Украине отключила свой телескоп, переведя его в безопасный режим.