В США появилась услуга по выбору внешности ребенка на стадии эмбриона

Американский стартап Nucleus Genomics выпустил Nucleus Embryo - первое программное обеспечение для «генетической оптимизации», которое позволяет родителям выбирать генетический профиль своего ребенка на стадии эмбриона. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Nucleus Genomics планирует работать с парами, проходящими процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

«Один файл, содержащий ДНК и генетические маркеры, может рассказать больше о будущем вашего ребенка, чем любой другой тест, который врач мог бы провести на этом этапе», - подчеркнул Киан Садеги, основатель и гендиректор Nucleus.

По его словам, большинство ЭКО-клиник останавливается на том, будет ли в принципе развиваться эмбрион, в то время как программное обеспечение Nucleus Embryo позволяет родителям анализировать и сравнивать до 20 эмбрионов. Эмбрионы сравниваются по более чем 900 наследственным состояниям и 40 дополнительным анализам, «выходящим за рамки базовой жизнеспособности», включая рак, хронические заболевания, внешний вид, когнитивные способности, психическое здоровье и многое другое.

В пресс-релизе отмечается, что большинство женщин проходят от трех до шести циклов ЭКО, прежде чем успешно родить ребенка. В США каждый цикл стоит до 25 тысяч долларов (1,9 миллиона рублей). Многие эмбрионы становятся нежизнеспособными в течение нескольких дней после оплодотворения.

Nucleus Embryo обещает предоставить полный генетический профиль для каждого эмбриона, охватывающий наследственные генетические заболевания, такие как муковисцидоз и гемохроматоз, наряду с «генетическими показателями когнитивных способностей, психического здоровья и риска хронических заболеваний».

В беседе с The Wall Street Journal Садеги заявил, что благодаря его стартапу будущие родители, использующие ЭКО, смогут ранжировать эмбрионы с использованием генетической информации «в надежде продлить жизнь своего потомства».

За проверку эмбрионов на множество различных болезней Nucleus планирует взимать плату в 5999 долларов (около 470 тысяч рублей). WSJ отмечает, что оценки Nucleus являются вероятностными и не означают, что выросший из определенного эмбриона человек обязательно столкнулся бы с определенным заболеванием.

Nucleus также предоставляет оценки вероятности IQ будущего ребенка, роста и цвета глаз. При этом стартап не гарантирует результат и подчеркивает, что анализ лишь «увеличивает вероятность» определенных характеристик у будущего ребенка. В частности, прогнозы IQ «ограничены по точности».

Врач-репродуктолог из Орегонского университета Паула Амато заявила, что специалисты по этике опасаются, что подобные рейтинги приведут к «обществу, в котором не ценятся определенные типы детей».