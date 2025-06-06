Ученые намерены использовать мышей для создания искусственных протезов

Исследователи выяснили, что лабораторные мыши могут ощущать протезы как часть своего тела, что открывает новые перспективы для разработки новейших искусственных конечностей для людей. Об этом пишет LiveScience.

«Благодаря этому направлению исследований мы создаем набор инструментов для нейронной инженерии на мышах и, возможно, сможем разработать новые способы управления протезом», - пояснил старший автор исследования Люк Эстебанез, занимающийся сенсомоторной интеграцией и пластичностью в Университете Париж-Сакле.

Ученые напомнили, что у людей есть своеобразная «внутренняя карта тела» и в идеале при потере конечности протез встраивается в это ментальное поле. И чувство контроля над ним достигается посредством процесса, называемого «протезное воплощение».

При этом проведенное исследование свидетельствует, что мыши также могут ощущать протез как часть себя. А значит новая модель «воплощения» с их использованием позволить более подробно изучить нейронауку и, возможно, даже разработать улучшенные протезы для тех, кто потерял конечности.

Ранее ученые из немецкого Института биологии старения Общества Макса Планка протестировали коктейль из препаратов против онкологических заболеваний на мышах и обнаружили, что он продлил длительность их жизни примерно на 30%.