Ученые впервые зафиксировали, как черви строят живые башни

Исследователи из Института поведения животных имени Макса Планка в Германии впервые наблюдали в естественных условиях необычное поведение нематод — микроскопических червей, которые являются самыми распространенными организмами на Земле, сообщает Current Biology.

В садах немецкого города Констанц ученые обнаружили, что черви C. elegans образуют живые башни из разлагающихся фруктов. Они представляют собой плотные вертикальные скопления, которые способны коллективно перемещаться, прикрепляясь к проходящим насекомым, и таким образом путешествовать в новые места.

Старший автор исследования Серена Дин из Института Макса Планка поделилась своими чувствами. Она заявила, что была «была в восторге, когда впервые увидела эти естественные башни».

На видео, которое снял ее коллега Райан Гринуэй, можно увидеть, как черви взбираются друг на друга внутри гниющих яблок и груш. Раньше подобное поведение считалось необычным и возможным только в лабораторных условиях. Ученые провели исследования, объединив данные, полученные в полевых условиях, с результатами лабораторных экспериментов. В ходе работы было установлено, что башни действительно играют важную роль в жизни червей. Они помогают им преодолевать значительные расстояния, прикрепляясь к телам летающих насекомых, таких как плодовые мушки.

По словам автора работы Даниэлы Перес, башня нематод — «это не просто куча червей». Как уточнила она, «это скоординированная структура, суперорганизм в движении».