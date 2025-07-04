Как понять, что в игровом компьютере пора менять процессор?

Видеокарта — пожалуй, самый важный компонент любого игрового компьютера, но CPU тоже имеет значение. Портал howtogeek.com рассказал, при каких условиях возникает боттлнек CPU и как понять, что, возможно, пришла пора подумать о новом процессоре.

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Что такое «боттлнек»

Перед разговором о потенциальных апгрейдах стоит прояснить один момент — суть т.н. феномена CPU и GPU боттлнеков. И проще всего это сделать с помощью метафоры.

Представьте, что CPU и GPU — две части одного ресторана. CPU выполняет роль кухни, где работают шефы, а GPU — зал, где клиенты ждут блюда. Для простоты примера допустим, что этот ресторан подает всего пару блюд, и они приходят почти сразу после заказа. Шефы (CPU) готовят еду (данные) и отправляют их клиентам (GPU), которые кушают заказанные блюда (рендерят пиксели на экране).

Если шефы будут слишком медленными, но в зале соберутся слишком прожорливые клиенты, то они съедят заказанное быстро, и им придется ждать, пока готовится новая порция. Или, другими словами, медленный CPU не оптимально работает с быстрым GPU. Да, частота кадров будет высокой, но в таких случаях она сопровождается низкими просадками в 1% и 0.1%, потому что GPU не получает данные от игры вовремя.

Чем медленнее CPU и чем быстрее GPU, тем сильнее и чаще будут подобные просадки. Если CPU совсем старый, а вы запустите игру, активно расходующую ресурсы процессора, то она вообще может зависнуть намертво. Примерно так можно описать боттлнек CPU.

Но бывают и обратные ситуации. Иногда CPU работает быстрее GPU и поставляет данные в избытке, что приводит к боттлнеку GPU. Частота кадров будет ниже, но хотя бы просадок не возникнет. К тому же, при сильном боттлнеке можно снизить настройки графики или разрешение.

Как понять, что пора обновить процессор

В большинстве игр боттлнек CPU проявляется в низком использовании GPU, потому что процессор не может достаточно быстро насыщать видеокарту данными. Для того, чтобы понять, ограничивает ли CPU способности системы, можно воспользоваться любой утилитой для мониторинга производительности, от Riva Tuner Statistics Server до встроенных оверлеев NVIDIA и AMD.

Активируйте метрики производительности CPU и GPU, отключите в настройках игры вертикальную синхронизацию и прочие ограничения частоты кадров. После этого просто играйте и посматривайте на утилизацию ресурсов. Если GPU расходуется менее чем на 95%, то, скорее всего, проблема в CPU.

Помимо этого, об апгрейде стоит подумать, если вы часто играете в релизы, которые нагружают именно CPU. Допустим, вы играете в соревновательные тайтлы на быстром мониторе — например, 360-герцовом. Если вы не можете добиться 360 fps в многопользовательских играх, вроде Counter-Strike 2 или Valorant, даже на низких настройках графики, но GPU при этом расходуется ниже 95%, то производительность ограничивает именно CPU.

Причем то же самое можно сказать и не только о многопользовательских играх. Многие одиночные релизы точно так же сильно зависят от ресурсов процессора — например, недавняя Kingdom Come: Deliverance 2 или Cyberpunk 2077.

При этом стоит отметить, что не каждый боттлнек CPU немедленно нуждается в апгрейде. Если вас устраивает уровень производительности, который обеспечивает ваш ПК, то нет никаких причин тратить солидную сумму на новый процессор. Точно так же нет смысла бежать в магазин, если вас не раздражают периодические просадки fps.

Для того, чтобы немного облегчить боттлнек, можно снижать отдельные настройки игр, зависящие от процессора. В их число входят плотность толп NPC, уровень детализации, проработка и качество растительности, а также различные параметры физики.