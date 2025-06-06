Силу пожара в туркменских «Вратах ада» удалось сократить втрое

Кратер с горящим природным газом в Туркменистане, известный как Дарваза или «Врата в ад», может перестать бушевать спустя более чем 50 лет беспрерывного пожара. Как сообщает пресс-служба правительства страны, его активность удалось сократить втрое.

Кратер расположен в пустыне Каракумы, в 266 км от Ашхабада. Он появился в 1971 году в результате обвала разведочной шахты, а пожар на месте продолжается до сих пор. Дарваза является источником огромного количества метана, поступающего в атмосферу.

Ранее экспертам удалось запустить законсервированные скважины на месторождении Чалджулба, частью которого является кратер. Полученные данные говорят об истощении газоснабжения кратера. Кроме того, были запущены новые скважины, которые ускорили откачку газа.

«Если в 2013 году свечение от газового кратера Дарваза было видно на протяжении многих километров, то теперь его горение можно увидеть только в непосредственной близости. Эти положительные изменения подтверждаются независимыми спутниковыми данными, полученными от компании Capterio», — рассказала заведующая лабораторией научно-исследовательского института природного газа «Туркменгаза» Ирина Лурьева, отметив, что интенсивность горения снизилась более чем в три раза.

Отмечается, что полученный опыт позволит создать универсальный способ сокращения выбросов метана даже в самых сложных условиях.