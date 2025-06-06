Астероид размером с авианосец приблизился к Земле 5 июня

Потенциально опасный астероид 2008 DG5 размером с авианосец прошел на расстоянии в 3,5 миллиона километров от Земли 5 июня. Об этом рассказал портал Space.com.

Американское космическое агентство NASA и его партнеры следят за астероидом 2008 DG5 с момента его обнаружения в 2008 году. По оценкам ученых, диаметр астероида составляет от 320 до 700 метров - примерный эквивалент длины американского авианосца Gerald R. Ford. Журнал Forbes сравнивает масштабы астероида с размером моста Золотые ворота в Сан-Франциско.

Астероид 2008 DG5 больше 97 процентов всех известных астероидов и входит в три процента самых больших по размеру. Приближение такого крупного объекта к Земле - относительно редкое событие, но астероид не представлял никакой угрозы для планеты. Forbes отмечает, что 5 июня 2008 DG5 был от Земли примерно в девять раз дальше, чем Луна.

По мнению ученых, любой объект, который приблизится к Земле на расстояние в 7,4 миллиона километров и будет больше 150 метров, способен вызвать значительный региональный ущерб в случае столкновения с планетой. Поэтому 2008 DG5 признан NASA потенциально опасным.

Ранее в NASA рассказали, что в будущем астероид Бенну может столкнуться с Землей, затронув территорию размером со штат Техас. Бенну проходит мимо Земли примерно каждые шесть лет. Ученые наблюдают за ним с момента его открытия в сентябре 1999 года.

По мнению ученых, у Бенну есть шанс пройти через так называемую «гравитационную замочную скважину» (область космоса, где гравитация планеты может изменить орбиту проходящего астероида), которая отправит его на курс столкновения с Землей в 2182 году.