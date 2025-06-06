Samsung обвинили в нарушении патентов на складные смартфоны

Стало известно о потенциальных судебных тяжбах, в которых погрязнет Samsung в противостоянии со своим поставщиком дисплеев, компанией BOE. Подрядчик обвинил Samsung в краже технологии производства OLED для создания панелей со встроенной камерой для складных моделей.

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Обвинение основано на нарушении четырёх патентов, связанных с матрицами и производством дисплеев. Если суд примет решение в пользу BOE, Samsung может столкнуться с запретом на продажу складных смартфонов, использующих технологию BOE.

Примечательно, что этот судебный спор следует за предыдущим иском Samsung против BOE за якобы переманивание сотрудников и кражу коммерческих секретов для производства дисплеев microOLED. Хотя судебное разбирательство может и не оказать немедленного воздействия, оно потенциально может повлиять на будущие продукты Samsung.

Однако у обеих сторон есть возможность уладить дело полюбовно и избежать длительных судебных баталий.