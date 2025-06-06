Трамп может лишить Маска доступа к гостайне, осложнив работу SpaceX

Администрация президента США Дональда Трампа может лишить Илона Маска доступа к государственной тайне в связи с конфликтом между главой государства и бизнесменом. Об этом пишет газета The New York Times.

По ее данным, доступ Маска к секретной информации необходим для работы компании SpaceX и ее сотрудничества с NASA. Как отмечает издание, Белый дом может также отменить реализацию госконтрактов, заключенных с компаниями Маска. В 2024 году они получили около $3 млрд по 100 контрактам с 17 государственными ведомствами.

Администрация Трампа также могла бы обсудить инициативу о проверке возможного употребления наркотиков Маска и его иммиграционного статуса, уточнила газета. Маск родился в ЮАР и после окончания школы сначала уехал в Канаду к матери, а затем переехал в США, где окончил университет Пенсильвании. Затем он поступил в аспирантуру Стэнфордского университета, но оставил учебу, решив создать собственную интернет-компанию. В 2002 году стал гражданином США.