В Турции обнаружили уникальный бронзовый шлем

На территории центральной Турции, в древнем городе Шапинува (ныне — деревня Ортакой), археологи обнаружили уникальный бронзовый шлем XIII века до н.э. — один из немногих сохранившихся предметов военного снаряжения Хеттской империи, сообщает портал Arkeonews.

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Этот артефакт не только проливает свет на технологическое мастерство древнего народа, но и раскрывает связь между войной и религией в их культуре.

Кто такие хетты?

Хетты — индоевропейская цивилизация, доминировавшая в Анатолии (современная Турция) с XVII по XII век до н.э. К XIV веку они стали одной из ведущих держав Ближнего Востока, наряду с Египтом, Ассирией и Вавилоном. Их столица Хаттуза славилась укреплениями, храмами и архивами с тысячами глиняных табличек. Империя пала около 1200 года до н.э. в ходе так называемого «коллапса бронзового века».

Обнаруженный шлем был найден раздавленным под обломками здания в Шапинуве, предположительно погибшего в пожаре. Его конструкция — острый купол, бронзовые заклепки и защитные ушные/щечные лоскуты — говорит о боевом предназначении. Однако он также лежал на жертвенной скамье, что указывает на его ритуальную функцию: вероятно, шлем был поднесtн в дар богу Штормов, главному военному и погодному божеству хеттов.

Подобные шлемы изображались на рельефах и печатях, где их носили как воины, так и божества. Таким образом, шлем выступал как символ силы и связи с высшими силами.

Технология и символика

Хетты были новаторами в области колесничной войны и металлургии. Шлем был известен под хурритским названием гур-сип-пи и хеттским хупрушхи. Его форма напоминает изображения на Королевских вратах Хаттузы, что говорит о стандартизации военного снаряжения и важности визуального символизма.

Интересно, что бронзовые шлемы использовались не только на поле боя, но и в дипломатии. Исторические тексты упоминают, что хеттский царь подарил аналогичный шлем египетскому фараону, подчеркивая престиж таких предметов.

Подобные шлемы почти не сохранились: бронза была ценным материалом, ее часто переплавляли. То, что этот артефакт уцелел, да еще и в ритуальном контексте, — редкая удача. Он служит материальным свидетельством военного, религиозного и дипломатического мира хеттского общества.

Также находка подчеркивает, насколько тесно в Хеттской империи были переплетены религия и армия. Подношение шлема могло быть либо просьбой о защите и победе, либо актом благодарности после военного успеха. По словам археологов, шлем напоминает, что хетты были не просто воинами, а людьми с богатыми ритуалами, продвинутыми технологиями и сложной системой верований.