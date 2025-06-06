Разработаны требования к информационной безопасности «Гособлака»

Минцифры России разработало требования к информационной безопасности в рамках предоставления услуг через государственную единую облачную платформу «Гособлако». Соответствующий проект приказа размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.

В рамках организации процесса мониторинга инцидентов информационной безопасности должны реализовываться меры, направленные на защиту платформы от атак, направленных на отказ в обслуживании (DDoS-атаки).

Согласно проекту приказа, поставщики должны создавать и поддерживать в актуальном состоянии комплексную систему обеспечения безопасности оборудования, которая служит для информационной безопасности информационно-телекоммуникационной инфраструктуры от несанкционированного воздействия третьих лиц.

Программные и аппаратные компоненты информационно-телекоммуникационной инфраструктуры должны быть реализованы на отечественных продуктах, включенных в соответствующие реестры Минцифры ‎и Минпромторга, а средства защиты информации должны иметь соответствующий сертификат ФСБ или ФСТЭК.

Также предусматривается, что технические средства, которые обрабатывают информацию, средства ее защиты, а также средства, которые обеспечивают функционирование центров обработки данных, должны размещаться на территории РФ.

В соответствии с документом информационно-телекоммуникационная инфраструктура не предназначена для обработки сведений, составляющих гостайну.