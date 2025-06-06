Специалист по кибербезопасности назвал способы минимизировать информационный след в Сети

Руководитель направления по развитию продуктов кибербезопасности МегаФона Демид Балашов рассказал кузбассовцам, как свести к минимуму объем личной информации, размещенной в сети.

В эпоху цифровых технологий каждое наше действие в интернете – от отправки сообщения до просмотра веб-страницы – формирует цифровой след, содержащий информацию о нас и наших интересах. Информацией о том, как уменьшить этот след, поделился Демид Балашов, занимающий должность руководителя направления кибербезопасности "МегаФона".

По имеющимся данным, все больше россиян стремятся контролировать свое цифровое присутствие в Сети. Специалист обращает внимание на то, что первым шагом к обеспечению безопасности личных данных является ответственное отношение к информации, которую вы размещаете в открытом доступе. Уточняется, что любая фотография или комментарий могут быть использованы против вас.

Подчеркивается, что на сегодняшний день существуют инструменты для защиты персональных данных. Советуется активировать режим "инкогнито" в браузере и не регистрироваться на сомнительных ресурсах, используя основной адрес электронной почты. Кроме того, стоит избегать предоставления излишней информации о себе на сайтах и ресурсах без шифрования.

Вместе с тем, законодательство России также обязывает организации защищать персональные данные. Отмечается, что необходимо тщательно изучить условия использования и правила защиты личной информации. Балашов также рекомендовал периодически очищать историю браузера, удалять файлы cookie и не разрешать сайтам доступ к ним, если это не является необходимым для их функционирования. Не стоит хранить конфиденциальные данные в облачных сервисах без надежного шифрования.

Одновременно с этим стоит ограничить объем данных, публикуемых в социальных сетях. А также использовать разные и сложные пароли для разных сервисов и регулярно меняйте их.

– Обратите внимание на мобильные приложения, которые часто собирают данные о пользователях. Чтобы минимизировать этот риск, следуйте нескольким рекомендациям: удаляйте ненужные приложения, проверяйте их разрешения, ограничивайте сбор необязательных данных. При установке приложений не предоставляйте доступ к данным, которые не являются необходимыми для их функционирования, – сообщил Демид Балашов.

Акцентируется, что обеспечение безопасности в интернете – это постоянный процесс. Только использование различных методов и осознанное поведение в сети могут гарантировать надежную защиту в цифровом пространстве.