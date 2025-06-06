Сайт и мобильное приложение РЖД восстановили работу

Работа сайта и мобильного приложения "Российских железных дорог" (РЖД) восстановлена после DDoS-атак, однако могут наблюдаться отдельные затруднения.

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале РЖД.

"Работа сайта и мобильного приложения РЖД восстановлена. В связи с продолжающимися атаками и повышенной нагрузкой на информационные ресурсы компании еще могут наблюдаться отдельные затруднения", - говорится в сообщении.

В РЖД отметили, что специалисты компании совместно с причастными организациями ведут работу над обеспечением бесперебойного доступа к интернет-сервисам.

Ранее в РЖД сообщили, что сайт и мобильное приложение холдинга подверглись DDoS-атаке.

Ранее замглавы РЖД Евгений Чаркин сообщил, что холдинг постоянно подвергается кибератакам, с начала 2025 года РЖД зафиксировали 1,5 млн атак на инфраструктуру холдинга. Он отмечал, что "кибертеррористы" усилили атаки по средствам защиты информации, РЖД совместно с партнерами работают над проблемой.