ИИ-браузер от Perplexity выйдет для смартфонов и ПК

Генеральный директор Perplexity Аравинд Шринивас анонсировал скорый запуск фирменного ИИ-браузера Comet, ориентированного на интеграцию с платформой нейросетевого поиска компании. Об этом сообщает портал Android Authority.

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По словам Шриниваса, версия браузера для Android находится на завершающей стадии разработки и станет доступен пользователям осенью 2025 года. Позднее последуют версии для iOS и компьютеров — бета-версия для Windows стартует уже на следующей неделе.

Comet позиционируется как «интеллектуальная цифровая среда» — браузер, ориентированный не только на поиск, но и на расширенные функции взаимодействия с ИИ. В числе заявленных возможностей отмечают обучающие и геймерские модули, а также интеграция с Perplexity Labs, что позволит пользователям настраивать работу браузера с помощью подключаемых интеллектуальных инструментов.

Разработка Comet осуществляется на фоне усиливающейся конкуренции на рынке браузеров с поддержкой ИИ-функций. Помимо традиционных игроков в лице Google Chrome, Mozilla Firefox и Microsoft Edge, продукту Perplexity предстоит конкурировать с новыми нишевыми решениями, такими как Arc Search и другими.

Разработчики ИИ-поисковика Perplexity анонсировали разработку браузера Comet в феврале 2025 года.