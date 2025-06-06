ChatGPT научили читать файлы из Google Drive и Dropbox

OpenAI добавила в ChatGPT новые функции для бизнес-пользователей. Теперь ИИ может подключаться к облачным хранилищам, таким как Google Drive, Dropbox, Box, OneDrive и SharePoint. Люди могут задавать вопросы по содержимому своих документов и таблиц, например: «Какой был доход компании в первом квартале прошлого года?» или «Сколько раз я ездил на пароме в Италии?»

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ChatGPT выдаёт ответы в удобном виде и сохраняет ссылки на источники. Доступ к документам зависит от прав, установленных в компании. Также появился «режим записи» — он позволяет делать заметки с голосовых встреч и идей. Эта опция доступна для подписчиков ChatGPT Team (от $ 25 в месяц на одного пользователя). Программа автоматически делает расшифровку, добавляя метки времени и важные задачи.

Эти функции, не сложно догадаться, рассчитаны на бизнес-клиентов.