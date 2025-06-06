«Роскосмос» заказал три ракеты «Ангара-А5М» для запуска модулей РОС

«Роскосмос» заказал у Центра Хруничева три ракеты «Ангара-А5М» для запуска модулей Российской орбитальной станции.

«Роскосмос» и Центр Хруничева заключили государственный контракт на изготовление трёх ракет-носителей «Ангара-А5М» для запуска модулей новой Российской орбитальной станции», — сообщили в госкорпорации.

Модернизированная версия обладает увеличенной грузоподъёмностью и сможет выводить космические аппараты до 27 тонн на низкую околоземную орбиту.

Глава «Росатома» Алексей Лихачёв ранее сообщил о разработке ПО для будущей российской орбитальной станции.