В тысячелетнем захоронении викингов нашли останки женщины и ее собаки

Норвежские археологи обнаружили 1100-летнее захоронение женщины и ее собаки на острове Сенья. Тела погребли в лодке викингов.

Ученые из Музея Арктического университета Норвегии обследовали участок земли с помощью металлодетекторов и сначала обнаружили две бронзовые броши и реберные кости. Находка побудила провести более тщательные раскопки.

Исследование показало, что под землей лежит хорошо сохранившаяся лодка длиной 5,4 м. Ее сделали почти без железных заклепок. Внутри были останки женщины, лежавшей на боку с согнутыми коленями. У ее ног поместили скелет маленькой собачки.

Археологи отметили, что наличие собак в человеческих могилах не является чем-то исключительным, но встречается довольно редко. Такая деталь придает захоронению «глубоко личный оттенок».

Саги и другие источники свидетельствуют, что викинги очень ценили своих собак. Они ухаживали за питомцами при жизни и почитали их после смерти.

Женщину похоронили с различными артефактами, указывающими на высокий социальный статус. Среди них были две овальные броши, бронзовая подвеска, бусы из янтаря, серп и точильный камень (предметы, связанные с сельским хозяйством) и остатки веретена. Рядом с черепом лежал кулон в форме кольца. Вероятно, он крепился к серьге или головному убору.

Останки хорошо сохранились благодаря почве Северной Норвегии, богатой известью из древнего ракушечного песка. Ученые намерены установить пол, возраст и состояние здоровья женщины, раскрыть ее рацион питания и, возможно, детали из жизни. Современные технологии даже смогут восстановить ее внешность, сообщает Live Science.

В 2024 году в Швеции нашли некрополь викингов с каменным кораблем. Ученые раскопали 139 могил с останками людей и животных. При этом исследовано только 6% площади. Сооружение, похожее на корабль, достигало 50 метров в длину. Также сохранилась большая яма с тремя кострищами.