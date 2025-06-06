Ученые предупредили о катастрофических последствиях от «колец смерти»

Ученые пришли к выводу, что климатические изменения, которые вызваны естественными колебаниями и деятельностью человека, ускоряют друг друга.

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Это процесс исследователи называют «замкнутым кругом» или «кольцами смерти». К примеру, из-за глобального потепления ускоряется таяние ледников. Это в свою очередь объем тало воды в Мировом океане, что нарушает баланс.

Если в ближайшие 10-15 лет картина не изменится, «петли смерти» приведут к катастрофическим последствиям, уверены ученые. Это повышение уровня Мирового океана до уровня, когда в одних регионах наступит засуха, а другие окажутся под водой.