Сайт и мобильное приложение РЖД подверглись DDoS-атаке.

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Об этом сообщили в Telegram-канале компании.

«Стараемся как можно быстрее восстановить их работу. Кассы на станциях и вокзалах функционируют штатно, продажа билетов осуществляется в обычном режиме», — говорится в сообщении.

20 мая Федеральная налоговая служба (ФНС) зафиксировала высокоуровневые DDoS-атаки из-за рубежа на свои электронные ресурсы. Система безопасности работала в штатном режиме, персональные данные пользователей находились под надежной защитой.

Помощь в отражении DDoS-атаки на ФНС оказывал Роскомнадзор. Системы безопасности и управления инфраструктурой РКН работали в штатном режиме. В ведомстве подчеркнули, что проникновения в инфраструктуру отсутствовали.

2 мая интернет-провайдер «Сибсети» объявил об успешном отражении серии масштабных DDoS-атак, нарушивших работу его сети. По данным компании, мощным кибер-атакам подверглись филиалы провайдера в Новосибирске, Новокузнецке, Кемерово и Красноярске.