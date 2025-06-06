Владелец DNS раскрыл схему серого импорта смартфонов через маркетплейсы

Владелец сети DNS Дмитрий Алексеев проанализировал стоимость смартфонов на российском рынке.

Так, IPhone 16 (128 ГБ) демонстрирует существенный разброс стоимости: в крупных сетях аппарат он стоит 78–79 тысяч рублей, тогда как у отдельных ИП на маркетплейсах цена опускается до 61–62 тысяч.

«Ну вот как можно объяснить такую разницу в цене? Возможно, у этих ИП есть какие-то особые связи с компанией Apple, и они получают эксклюзивные условия по закупкам, гораздо более выгодные, чем у лидеров российского рынка бытовой техники и электроники? Оставим эту версию как малореальную», – пишет он в своем телеграм-канале.

Алексеев отметил, что крупные розничные сети продают iPhone с минимальной наценкой, которая в лучшем случае покрывает себестоимость устройств. А дальнейшее снижение цен для крупных игроков невозможно без ущерба для бизнеса. При этом на маркетплейсах представлены сотни предложений от индивидуальных предпринимателей, которые продают те же модели iPhone на 15–20 % дешевле. Он обратил внимание, что большинство таких продавцов зарегистрированы на Северном Кавказе.

«Видимо, в тех плодородных землях и произрастают iPhone-чики. Трудолюбивые ИП их старательно выращивают у себя в огороде, поливают, собирают и везут в заплечном мешке в Москву. Так, благодаря своему индивидуальному труду, они и получают спелые телефончики с минимальной ценой», – с иронией добавил бизнесмен.

Он пояснил, что ключевое отличие между крупными ритейлерами и ИП кроется в налоговых режимах. Крупные сети, работающие на общей системе налогообложения, обязаны полностью документировать цепочку поставок и уплачивать НДС на каждом этапе. При этом отсутствие подтверждения легального ввоза товара грозит им дополнительными 20 % налога и штрафами.

В то же время индивидуальные предприниматели на специальных налоговых режимах освобождены от необходимости предоставлять в налоговую «книгу покупок». Это позволяет им избежать уплаты таможенных платежей, НДС и других сопутствующих сборов, что и объясняет значительную разницу в конечной цене на одну и ту же продукцию.

Анализ карточек товаров на популярных площадках выявил любопытные особенности. Например, в предложении у ИП, торгующего смартфонами на одном из маркетплейсов, вместо стандартной кнопки «Купить» используется формулировка «Оформить заказ», а доставка осуществляется через «курьерскую службу партнера». Дмитрий Алексеев подчеркнул, что такие нюансы не случайны. Они позволяют организовать расчеты наличными с курьером, что затрудняет контроль за происхождением товаров и уплатой налогов.

«Я поначалу даже не мог поверить своим глазам. Но да, маркетплейс специально создал систему торговли контрабасом за нал. Вы можете купить товар только если заплатите наличными курьеру. И концы в воду», – написал Алексеев.

Напоследок миллиардер отметил, что от 30% до 50% всех iPhone в стране поступают в обход таможенного контроля. Такой объем контрабанды стал возможен благодаря системным лазейкам на крупнейших маркетплейсах, которые фактически создали параллельную схему поставок. Он задался вопросом, насколько оправдано дальнейшее существование легальных каналов ввоза смартфонов, если значительная часть рынка уже перешла на серые схемы.