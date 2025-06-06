В Роскачестве рассказали, почему ИИ не сможет заменить человека

Технологии искусственного интеллекта стремительно интегрируются в бизнес-процессы и повседневную жизнь, вызывая закономерные дискуссии о рисках их полной автоматизации. Однако алгоритмы остаются инструментами, а не полноценными заменителями человеческого мышления, рассказала «Газете.Ru» директор Центра компетенций в области цифровой трансформации Роскачества Мария Мустафаева.

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Ключевыми факторами, ограничивающими возможности ИИ, являются его историческая основа, неспособность к интуиции и визионерскому подходу. ИИ анализирует прошлые данные, но не создает новые. В отличие от алгоритмов, лидеры и предприниматели формируют будущее, предвосхищая потребности рынка и выходя за рамки шаблонных решений, считает Мустафаева.

Человеческий опыт также играет решающую роль в создании инноваций. Эмоции, риск и интуиция лежат в основе значительных культурных и технологических прорывов, в то время как алгоритмы ограничены возможностью копирования и комбинирования существующих данных.

Еще одним важным аспектом является интерпретация информации: ИИ может анализировать массивы данных, но именно человек выбирает ключевые параметры, определяет контекст и делает выводы. Кроме того, искусственный интеллект, несмотря на развитие технологий обработки эмоций, не способен заменить искреннюю человеческую эмпатию, которая формирует доверие и лояльность в бизнесе.

«ИИ может поддержать диалог, распознать тональность, зафиксировать тревожность в голосе. Но настоящая эмпатия — это не алгоритм, а реакция человека на человека. Именно человеческая коммуникация — если она выстроена правильно — формирует доверие, повышает лояльность, создает чувство принадлежности. В мире, где все стандартизируется и ускоряется, человечность становится новым УТП, тем, что отличает бренд, команду и сервис от остальных», — отметила Мустафаева.

Пятая причина — то, что за каждой трансформацией стоят конкретные люди и команды. Закупка программного обеспечения и внедрение алгоритмов не гарантируют успеха, если они не адаптированы под культуру компании и не сопровождаются работой с коллективом. Ошибки цифровой трансформации чаще всего связаны с тем, что внимание уделяется только технологиям, а не людям.