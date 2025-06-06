Ученые сделали шокирующее открытие в утробе «инопланетной» мумии

Тайна, окружающая странные "инопланетные" мумии, найденные в Перу, стала еще более загадочной после того, как ученые заявили, что обнаружили плод в утробе одного из "трупов".

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В 2017 году местный житель по имени Леандро Ривера обнаружил в пустыне Наска десятки мумифицированных тел, что положило начало многолетним исследованиям их происхождения, напоминает Daily Mail. Позже было обнаружено, что у потусторонних существ были металлические имплантаты в трехпалых руках и удлиненные головы.

Однако другие ученые, которые утверждали, что проанализировали образцы, пришли к выводу, что "мумии" были куклами, сделанными из костей животных, скрепленных современным клеем. Но доктор Дэвид Руис Вела, ведущий эксперт, расследующий предполагаемые останки, и журналист Джоис Мантилья сообщили, что во время анализа останков в радиологическом центре в Лиме они обнаружили зародыш внутри мумии по имени Монтсеррат.

Команда считает, что Монтсеррат умерла 1200 лет назад, когда у нее было менее 30 недель беременности. На компьютерной томографии был запечатлен "плод", лежащий на спине, с опущенной головой в области живота и груди, а руки - ближе к тазовой области. Ученые предположили, что ее кости были еще мягкими и только начинали затвердевать, когда Монтсеррат умерла, в результате чего части позвоночника и ребер не смогли срастись.

Исследователи определили возраст "плода", основываясь на размере его бедренной кости длиной 43 миллиметра, который используется для оценки срока беременности при пренатальном ультразвуковом исследовании, предполагая, что он составлял менее 30 недель.

Плод был обнаружен после того, как Джоис Мантилья, который посвятил себя доказательству реальности мумий, обратила внимание на то, как руки Монтсеррат были плотно прижаты к животу.

"Я обратил внимание на положение рук, как будто она хотела защитить свой вынашиваемый живот. Одна рука сверху, другая снизу, - сказал он в интервью Daily Mail. - Живот подсох, потерял влагу и стал почти плоским, но руки остались в том же положении".

Команда ученых называет мумии "тридактильными" из-за их трехпалых рук - необычной черты, которая породила предположения об их происхождении, включая возможность внеземного происхождения или рептилий.

Мантилья отмечает, что обнаруженные на данный момент органы имеют анатомическое сходство с человеческими, хотя он подчеркнул необходимость более глубокого анализа на месте, чтобы сделать надежные выводы. Сканирование показало, что плод со временем высох в утробе матери, сказал он.

По мере того как ткань сокращалась, мышцы матки сохраняли свою общую форму, но мягкий, неразвитый череп и лицевые кости смещались. Когда ученые с помощью цифровой реконструкции плода обнаружили, что его лицо повернуто назад. По словам исследователей, на момент смерти кости плода были еще мягкими и сформировались не полностью, что делало их более уязвимыми для деформации во время мумификации.

По мнению исследователей, это объясняет, почему позвоночник и ребра на снимках кажутся сломанными или смещенными. Некоторые части кости, особенно пластинки роста на концах, вообще не видны на КТ-снимках.

Когда его спросили, мог ли плод быть гибридом, наполовину человеком, наполовину тридактилем, доктор Хосе Зальсе, бывший директор медицинского департамента ВМС Мексики и ведущий эксперт в расследовании, сказал, что для такого определения потребуется анализ ДНК.

"На данный момент единственным очевидным анатомическим сходством между плодом и матерью является трехгранное строение рук и ног", - отметил эксперт.

По оценкам экспертов, Монтсеррат умерла в возрасте от 16 до 25 лет. Ее рост составлял примерно пять футов и три дюйма, а в руках, груди и голове были установлены имплантаты. По словам исследователей, имплантаты, по плотности, напоминают металл.

По предположениям ученых, видимый предмет на голове Монтсеррат, судя по всему, был имплантирован еще при жизни, и они отметили, что кожа, похоже, выросла вокруг имплантата.

Команда также обнаружила металлические пластины на телах других мумий, некоторые из которых расположены внутри, покрывая кости, а другие прикреплены снаружи к коже. Эти имплантаты, по-видимому, являются "биофункциональными", поскольку у них нет признаков отторжения организмом.

"Эти полиметаллические пластины были проанализированы с использованием методов измерения на основе света и обнаружили, что они содержат сплав меди, кадмия, осмия, алюминия, золота и серебра, - комментирует доктор Зальсе. – Примечательно, что чистота серебра превышает 95 процентов, что является редкостью в природе. Кадмий и осмий, которые были открыты относительно недавно, в настоящее время используются в спутниковой связи и аэрокосмических конструкциях”.

Тайна, окружающая эти так называемые трехгранные мумии, началась в 2017 году, когда уфолог Хайме Мауссан и группа исследователей представили миру мумии, обнаружив странных трехпалых мумифицированных гуманоидов с удлиненными черепами вблизи линий Наска в Перу. Тела были найдены покрытыми белым порошком, который, по словам команды, использовался для сохранения останков. Пять лет спустя Мауссан дважды представлял останки в Конгресс Мексики, чтобы доказать, что это были настоящие останки нечеловеческих существ.

Во время его второго выступления группа врачей поддержала его заявление, заявив, что тела были настоящими, когда-то жившими организмами. Некоторые исследователи заявили, что за четыре года они изучили до пяти подобных образцов.

Однако сторонние эксперты выразили серьезные сомнения. Судебный археолог Флавио Эстрада, руководивший анализом, заявил, что утверждения о том, что образцы были привезены из другого мира, "абсолютно ложны".