Проблемы изменения климата связали с космическим мусором

Проблемы загрязнения околоземного пространства космическим мусором и изменения климата существуют во взаимосвязи, и их решение требует такого же комплексного подхода.

© NASA

Такое мнение в беседе с ТАСС выразил эксперт Общественного совета при Минприроды РФ, директор Исследовательского центра "Космическая экономика и политика" Валентин Уваров.

"Проблемы изменения климата и космического мусора глубоко взаимосвязаны: климатические изменения могут препятствовать очистке низкой околоземной орбиты от космического мусора, а накопление в верхних слоях атмосферы негативно сказывается на климате Земли", - сказал Уваров.

По его словам, парниковые газы приводят к уменьшению плотности воздуха в верхних слоях атмосферы, уменьшая ее сопротивление и способствуя сгоранию спутников и мусора.

"Казалось бы, это должно приводить к самоочистке низкой околоземной орбиты, но при сгорании объектов в атмосфере остаются частицы алюминия, других металлов и сажа, что играет важную роль в изменении ее химического состава", - пояснил эксперт, отметив, что такие негативные эффекты редко обсуждаются сторонниками такой "самоочистки".

Уваров отметил, что в этом году темы космического мусора и климата во взаимосвязи впервые обсуждаются на площадке, посвященной проблемам защиты окружающей среды - XVI Международном форуме "Экология".

"В пятницу на форуме проходит специальная форсайт-сессия, посвященная применению космических технологий для охраны окружающей среды. Новизна этой сессии в первую очередь в том, что специалисты-экологи собрались за одним столом, чтобы обсудить и проблемы окружающей нас среды, которая не заканчивается на атмосфере, а идет и дальше вверх", - рассказал эксперт.

По его словам, возвращение спутников в атмосферу пока детально не изучалось, как и вопрос того, на какое время частицы металла остаются в атмосфере, как они взаимодействуют с воздухом.