Защита даже 30% океана не поможет сберечь морскую мегафауну

Ученые проанализировали спутниковые данные о передвижении 12 тысяч крупных животных (акул, китов, черепах и так далее) в океане и сопоставили их с информацией о районах активной человеческой деятельности. Оказалось, что существующих охраняемых территорий недостаточно для того, чтобы сберечь морскую мегафауну. Нужно также смягчать последствия деятельности человека, менять способы рыболовства, перенаправлять суда, снижать уровень загрязнения океана. Исследование опубликовано в журнале Science.

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Представители мегафауны, обитающей в океане (например, акулы, киты, крупные черепахи), играют особо важную роль в балансе местной экосистемы. Эти животные поддерживают и рыболовные, и рекреационные — те, где люди отдыхают и развлекаются, — зоны. Именно поэтому вред, который человек наносит мегафауне, может отражаться на всей пищевой цепи и даже влиять на местную экономику.

Исследователи использовали данные, собранные с помощью GPS-меток, которые были установлены на 12 тысячах представителях океанической мегафауны: акулах, китах, черепахах и других. Это один из крупнейших наборов данных, содержащих информацию о передвижениях животных в океане.

Ученые с помощью компьютерных алгоритмов попытались высчитать, какие регионы нужно защищать в первую очередь. Для этого исследователи определили, как морские виды и люди используют те или иные территории.

Оказалось, что даже если 30% мирового океана будет охраняться — этот показатель соответствует одной из Целей устойчивого развития ООН, — то мегафауна все равно будет под угрозой. Именно поэтому необходимо принимать меры, которые смягчат последствия деятельности человека, менять методы рыболовства на более щадящие, перенаправлять судоходные пути и снижать уровень загрязнения океана.