В России стартовали продажи наушников CMF от Nothing

В России стартовали продажи новых беспроводных наушников бренда CMF by Nothing — Buds 2, Buds 2 Plus и Buds 2a. Их представила компания diHouse.

Главные особенности новинок — улучшенный бас (технология Ultra Bass 2.0), защита от шума ветра, возможность подключения к двум устройствам одновременно и более четкий звук во время звонков.

Модели Buds 2 и Buds 2 Plus имеют по 6 HD-микрофонов, а Buds 2a — 4 микрофона. Также Buds 2 и Buds 2 Plus оснащены активным шумоподавлением, а Buds 2 Plus — еще и адаптивным режимом.

Автономность у наушников разная: Buds 2a работают до 8 часов, Buds 2 — 13,5 часов, Buds 2 Plus — до 14 часов без подзарядки. Кейс с аккумулятором на 460 мАч, есть быстрая зарядка. Поддерживаются популярные аудиокодеки, а Buds 2 Plus совместимы с LDAC для более высокого качества звука.

Цены: Buds 2a — 3 990 рублей, Buds 2 — 4 990 рублей, Buds 2 Plus — 5 990 рублей.