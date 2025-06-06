Раскрыты характеристики Oppo Reno14 F

В прошлом месяце в Китае уже представили Reno14 и Reno14 Pro, а теперь к ним присоединится более доступная версия — Reno14 F. Ожидается, что презентация состоится в июле, а телефон появится в продаже сразу в нескольких странах, включая Таиланд, Сингапур, Индонезию и Европу.

© Oppo

Известны из СМИ и основные характеристики: экран с диагональю 6,7 дюйма, 8 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ встроенной памяти и поддержка быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт. Это почти не отличается от предшественника — Reno13 F, у которого экран 6,67 дюйма и такая же зарядка.

Reno14 F будет самой бюджетной моделью в серии, поэтому, скорее всего, уступит более дорогим версиям по некоторым параметрам. Пока информации немного.