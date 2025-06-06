Пользователей Windows 10 призвали переходить на Linux

Сообщество разработчиков свободного ПО KDE запустило кампанию «W10 для изгнанников», призывая пользователей Windows 10 переходить не на Windows 11, а на Plasma — среду рабочего стола для ПК, планшетов и смартфонов.

Проще говоря, разработчики KDE переманивают пользователей Windows 10 на Linux. Они это объясняют известными причинами: с 14 октября 2025 года поддержка «десятки» прекратится. Однако, как отмечает Windows Latest, кампания стала излишне драматичной, нагнетая страх и осуждая Windows, вместо акцентирования на преимуществах свободного программного обеспечения.

В этой информационной кампании Windows 10 описывается как устаревшая ОС, и KDE просто предвкушает худшее, что последует от Microsoft после сворачивания поддержки этой ОС, хотя большинство ПК с Windows 10 продолжают нормально работать.

Критика Microsoft и обвинения в «вымогательстве» за прекращение поддержки отмечаются, но представляют весьма вымышленные угрозы.