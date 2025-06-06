Маск передумал выводить из эксплуатации корабль Dragon

Американский бизнесмен Илон Маск заявил в соцсети X (экс-Twitter, заблокирована в РФ), что возглавляемая им компания SpaceX не будет выводить из эксплуатации космический корабль Dragon.

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Ранее сообщалось, что после слов президента США Дональда Трампа об отмене субсидий для SpaceX предприниматель решил немедленно прекратить эксплуатацию космического корабля Dragon.

Один из пользователей соцсети X предложил Маску и Трампу "остыть", отметив, что и президент США, и бизнесмен "выше этого".

Маск в ответ заявил, что совет хороший.

"Хорошо, мы не будем выводить из эксплуатации Dragon", - добавил глава SpaceX.

Ранее Трамп заявил, что очень разочарован Маском. По словам хозяина Белого дома, он много помогал миллиардеру. Раньше у них были хорошие отношения, но сейчас он в этом не уверен, сказал политик во время встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

Маск в ответ предложил объявить Трампу импичмент и заменить его на вице-президента США Джей Ди Вэнса.

Кроме того, миллиардер обвинил американского лидера в неблагодарности. По словам Маска, без его помощи Трамп "проиграл бы выборы" президента США в ноябре 2024 года.