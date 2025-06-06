Маск передумал выводить из эксплуатации корабль Dragon из-за конфликта с Трампом
Американский бизнесмен Илон Маск заявил в соцсети X (экс-Twitter, заблокирована в РФ), что возглавляемая им компания SpaceX не будет выводить из эксплуатации космический корабль Dragon.
Ранее сообщалось, что после слов президента США Дональда Трампа об отмене субсидий для SpaceX предприниматель решил немедленно прекратить эксплуатацию космического корабля Dragon.
Один из пользователей соцсети X предложил Маску и Трампу "остыть", отметив, что и президент США, и бизнесмен "выше этого".
Маск в ответ заявил, что совет хороший.
"Хорошо, мы не будем выводить из эксплуатации Dragon", - добавил глава SpaceX.
Ранее Трамп заявил, что очень разочарован Маском. По словам хозяина Белого дома, он много помогал миллиардеру. Раньше у них были хорошие отношения, но сейчас он в этом не уверен, сказал политик во время встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.
Маск в ответ предложил объявить Трампу импичмент и заменить его на вице-президента США Джей Ди Вэнса.
Кроме того, миллиардер обвинил американского лидера в неблагодарности. По словам Маска, без его помощи Трамп "проиграл бы выборы" президента США в ноябре 2024 года.