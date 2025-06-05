Астроном объяснил происхождение светящихся объектов в небе над Казахстаном

Неизвестные светящие объекты, пролетевшие в небе над Астаной, могли быть сгорающими в атмосфере земли фрагментами космического аппарата или ступени ракеты. Происхождение вспышек объяснил астроном Александр Якушечкин, его слова приводит РИА Новости.

Ранее в сети появилось видео с загадочными вспышками, замеченнымив Казахстане. Сразу несколько светящихся объектов летели в неизвестном направлении и скрылись за крышами домов.

«На видео хорошо видно событие, связанное с вхождением в атмосферу Земли и последующие разрушением какого-то космического объекта искусственного происхождения», — отметил ученый.

По его словам, на это указывает характер разрушения — фрагментация и сгорание отдельных компонентов, то есть объект не монолитный, а состоит из нескольких деталей.