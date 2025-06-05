Российские ученые нашли способ продлить срок службы солнечных батарей

Учёные МФТИ создали три молекулы звёздообразной формы, которые продлят срок службы солнечных батарей

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Российские учёные разработали три уникальные молекулы звездообразной формы, которые способны значительно повысить долговечность и эффективность солнечных батарей на основе перовскита. Эта работа, выполненная под руководством старшего научного сотрудника МФТИ Ильи Мартынова, направлена на создание более устойчивых материалов для солнечных панелей. Новые молекулы могут не только улучшить качество перовскитных фотоэлементов, но и найти применение в органических светодиодах и датчиках освещённости.

Исследователи сосредоточились на создании материалов для дырочно-транспортного слоя, который играет ключевую роль в работе солнечных батарей, обеспечивая перенос положительных зарядов. Обычно для таких целей используются полимеры или небольшие молекулы, требующие легирования, что снижает срок службы батарей. Учёные решили найти структуру, которая работала бы эффективно без дополнительных изменений, и выбрали сложные ароматические молекулы с атомами азота или фтора, напоминающие звезды с длинными лучами.

Среди трёх созданных молекул особенно выделилась DPAMes-TT. Она не только повысила стабильность солнечных батарей при длительном использовании, но и увеличила их КПД до 19,3%, что выше, чем у батарей с традиционными полимерными слоями (18,1%). Исследователи уверены, что их открытие ускорит коммерческое внедрение перовскитных солнечных батарей, сделав их более мощными и долговечными для использования в зданиях и других энергетических проектах.