"Раскладушку" Samsung Galaxy Z Flip7 FE будут продавать дешевле 60 тысяч рублей

Бюджетная "раскладушка" Samsung Galaxy Z Flip7 FE будет стоить $750 (около 59,3 тыс. руб.). Об этом сообщает портал 9to5Google со ссылкой на южнокорейские СМИ. В марте в сеть утекла информация о потенциальном выпуске доступного складного смартфона линейки Fan Edition, CAD-рендеры которого появились в сети. Предполагаемая цена новинки на внутреннем рынке Южной Кореи составит порядка 1 млн вон. Таким образом, Galaxy Z Flip7 FE будет на несколько сотен долларов дешевле флагманского Z Flip7, запуск которого ожидается по стартовой цене $999. Официальная премьера всей линейки складных устройств Samsung запланирована на июль. По слухам, Galaxy Z Flip7 FE получит аналогичные Z Flip6 характеристики: те же камеры, объем памяти и аккумулятор. При этом ключевым отличием может стать использование фирменного процессора Samsung Exynos 2500 вместо Snapdragon 8 Elite, который достанется более дорогой версии. Примечательно, что в складных смартфонах Z Flip и Z Fold ранее применялись исключительно чипы Qualcomm. Презентация всех трех устройств — Samsung Galaxy Z Fold7, Z Flip7 и Z Flip7 FE — ожидается в июле.