Ученые впервые повстречали девятиногого осьминога

Дайверы, а затем биологи из испанского Института морских исследований встретили осьминога, у которого вместо восьми конечностей были девять, причем все они функционируют.

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Животное изучали с 2021 года. Ученые пришли к выводу, что осьминог лишился трех "ног" в схватке с хищником, и две из них восстановились как обычно, а вместо третьего выросли две тонких. Одну из тонких ног осьминог использует для поглощения пищи, другое – для изучения местности.

Когда добыча смогла ускользнуть от осьминога между тонкими щупальцами, он стал подгибать их под себя.