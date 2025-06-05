Раскрыто отличие трагедии в Чернобыле от аналогичных событий в Хиросиме и Нагасаки

Разница между трагедией в Чернобыле и бомбардировками Хиросимы и Нагасаки заключается в остаточном радиоактивном заражении: ядерный реактор и атомная бомба имеют разные изотопы. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на ученых.

В издании напомнили, что США сбросили ядерные бомбы на Хиросиму и Нагасаки в 1945 году, а взрыв на Чернобыльской АЭС произошел в 1986 году. При этом в настоящее время в японских городах проживает более 1,5 миллиона человек, а в Чернобыльской зоне отчуждения до сих пор почти никого нет.

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По словам ученых, это связано с остаточным радиоактивным загрязнением. Они пояснили, что ядерный реактор и атомная бомба имеют разные изотопы — долгоживущие и короткоживущие радиоактивные элементы соответственно. Кроме того, в атомных бомбах того времени использовалось всего несколько десятков килограмм урана, тогда как на АЭС — около 190 тонн ядерного топлива.