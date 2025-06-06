В Европе запустили первый квантовый компьютер при комнатной температуре

В Институте прикладной физики Фраунгофера в Германии заработал уникальный квантовый компьютер от австралийской компании Quantum Brilliance. Система QB-QDK2.0, установленная в обычную серверную стойку, не требует сверххолодных условий и открывает новые возможности для науки и промышленности.

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Это первый подобный квантовый ускоритель в Европе, и он может стать шагом к компьютерам будущего.

Что особенного в этом компьютере

Большинство квантовых компьютеров работают только при температурах, близких к абсолютному нулю (–273 °C), что делает их сложными и дорогими. QB-QDK2.0 уникален: он функционирует при комнатной температуре и помещается в стандартный серверный шкаф — как обычный компьютер.

«Кто-то впервые спросил: “А что делать с пустым местом в стойке?” при установке квантового компьютера», — пошутил профессор Рюдигер Куэй, директор Fraunhofer IAF.

Как он работает

QB-QDK2.0 — это гибридная система, объединяющая квантовый процессор и обычные процессоры NVIDIA. Квантовый процессор использует NV-центры в искусственных алмазах: атомы азота в углеродной структуре алмаза служат кубитами — «кирпичиками» квантовых вычислений. Такие кубиты устойчивы к помехам, долго сохраняют информацию и не требуют охлаждения.

Эта система идеальна для задач, где квантовые и обычные вычисления работают вместе — например, в машинном обучении. Она может:

тестировать новые квантовые программы;

проводить симуляции;

решать сложные задачи быстрее традиционных компьютеров.

«QB-QDK2.0 идеально вписался в нашу вычислительную систему», — отметил профессор Куэй.

Почему это важно

Квантовые компьютеры обещают революцию в науке и технологиях: они могут быстрее решать задачи в медицине, логистике или разработке искусственного интеллекта. Но их сложность и дороговизна тормозили прогресс. QB-QDK2.0 проще в использовании и дешевле, что приближает квантовые технологии к реальной жизни.

«Мы закладываем основу для практического применения квантовых компьютеров», — сказал Марк Мэттингли-Скотт из Quantum Brilliance.

Система уже интегрирована в институт благодаря компании SVA System Vertrieb Alexander GmbH. Учёные и компании скоро получат доступ к ней через программу QuantumBW, которая развивает квантовые технологии в Германии.

Fraunhofer IAF вдохновился QB-QDK2.0 и работает над собственным квантовым компьютером на алмазных кубитах. В их лаборатории уже есть несколько систем с NV-центрами, которые помогают совершенствовать программы и адаптировать их для реальных задач — таких, как оптимизация производства или разработка новых материалов.